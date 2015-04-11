Нужно разработать модули на js 5 шт. ТЗ (Word) и макеты по ссылке https://drive.google.com/folderview?id=0B1LCufgffVA-fnRSQkRuUk9oMGc0UDBXam1LdmxDR1JraWtES01BNXppOU1sZGwtNUNjNFE&usp=sharing Сроки 3-5 дней
Нужно спарсить данные и сложить в таблицу
Нужно спарсить данные и сложить в таблицу
Подробности в ТЗ
Оплата моментальна
Сбер, Киви, ВМ
Студии не рассматриваются
Заявки фрилансеров
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