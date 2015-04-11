Добрый день. При запуске ручной синхронизации в логах сервера появляется ошибка: PHP Fatal error: Call to a member function endElement() on a non-object in /var/www/sitename.ru/wa-apps/shop/plugins/cml1c/lib/actions/backend/shopCml1cPluginBackendRun.controller.php on line 483 Эту ...
Нужен корпоративный портал с видео чатом
Добрый день. Нужно создать не большой корпоративный портал с возможностью общения персонала через встроенный видео чат. Для каждого работника своя учетная запись. Если директор захочет пообщаться со своим подчиненным, он должен мочь позвонить через встроенную видеоконференцию.
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