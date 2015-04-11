Нужен корпоративный портал с видео чатом

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Добрый день. Нужно создать не большой корпоративный портал с возможностью общения персонала через встроенный видео чат. Для каждого работника своя учетная запись. Если директор захочет пообщаться со своим подчиненным, он должен мочь позвонить через встроенную видеоконференцию.

10 лет назад
simsin-russia
Сергей 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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