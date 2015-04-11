Сайт тотализатор. Скачки

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Закрыт3 заявки106 просмотров

Ищу исполнителя. Нужно решение под ключ.

интересует готовое, полуготовое или самописное решение. Выслушаю все варианты.

Сайт ставок на скачки.

Из основного:

создание забегов + участники. выставление коэфф.

онлайн трансляция

регистрация пользователей

пополнение баланса

расчет выйгрышей

статистика

запросы на вывод

более точное ТЗ при общении.

10 лет назад
yarik_39
Ярослав 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров