Автоподхват e-mail, если человек залогинен в почте

Есть форма подписки под e-mail, которую надо заполнять вручную. Нужно сделать так, чтобы если человек залогинен в своем почтовом ящике, то в поле e-mail автоматически подставлялось это поле.

Пример такой реализации я увидел здесь - http://creativshik.com/onlajn-shkola/ (я раскрывал курс по Coreldraw). Нужно то же самое реализовать на моем ленде.

Если Вы готовы сделать это задание, ОБЯЗАТЕЛЬНО, укажите срок и стоимость выполнения.

Жду Вашу заявку.