Автоподхват e-mail, если человек залогинен в почте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки118 просмотров

Есть форма подписки под e-mail, которую надо заполнять вручную. Нужно сделать так, чтобы если человек залогинен в своем почтовом ящике, то в поле e-mail автоматически подставлялось это поле.

Пример такой реализации я увидел здесь - http://creativshik.com/onlajn-shkola/ (я раскрывал курс по Coreldraw). Нужно то же самое реализовать на моем ленде.

Если Вы готовы сделать это задание, ОБЯЗАТЕЛЬНО, укажите срок и стоимость выполнения.

Жду Вашу заявку.

CorelDRAW
10 лет назад
ekamenskiy
Каменский 
44 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

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