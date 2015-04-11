Перенос сайта на другой сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок162 просмотра

Добрый день. Есть сайт который установлен на vps сервер. Нужно перенести его на другой vps который стоит дешевле. Доступі к серверам предоставлю.

Важно чтобы после переноса работала отправка писем с сайта.

Прошу писать вашу цену и сроки.

10 лет назад
watts220
32 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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