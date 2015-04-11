Натяжка шаблона на insales

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Закрыт3 заявки133 просмотра

Приветствую!

Требуется натянуть шаблон интернет-магазина на insales.

На сколько мне известно, у данной системы свой ip. Поэтому, скорее всего, нужен человек, который уже имеет опыт работы с данным движком.

Задание по запросу в лс

10 лет назад
ches1er26
Дмитрий 
34 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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