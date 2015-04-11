Приветствую! Требуется натянуть шаблон интернет-магазина на insales. На сколько мне известно, у данной системы свой ip. Поэтому, скорее всего, нужен человек, который уже имеет опыт работы с данным движком. ...
Битрикс:Вывести товары на главной по заданным свойствам
Вывести товары на главной по заданным свойствам. (блок с новинками и блок с популярными товарами)
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