Сайт на MODX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки116 просмотров

Нужен сайт на модиксе, всего 12 страниц, уникальных 6, верстка есть, ТЗ тоже. Вид сайта каталог с поиском и фильтром. Цена вопроса -9К, срок 2 недели. Без предоплат, оплата за результат, работа на вашем хосте.

MODX
10 лет назад
Vasenkin
39 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров