Доработать сайт MODX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка89 просмотров

Нормализовать сломанный функционал:

Выгрузка товаров на сайт.

Подправить форму обратного сообщения.

На главной странице сделать банер.

Программисту надо будет залезть на сайт и разобраться в коде другого человека.

Расчет стоимости за конкретную задачу. Почасовая оплата не подходит.

Смотрю ваше портфолио, отзывы. Нужно понимание, что вы надежный, ответственный исполнитель.

MODX
10 лет назад
romefa
Роман 
30 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров