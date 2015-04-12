Приветствую! Требуется натянуть шаблон интернет-магазина на insales. На сколько мне известно, у данной системы свой ip. Поэтому, скорее всего, нужен человек, который уже имеет опыт работы с данным движком. ...
Доработать сайт MODX
Нормализовать сломанный функционал:
Выгрузка товаров на сайт.
Подправить форму обратного сообщения.
На главной странице сделать банер.
Программисту надо будет залезть на сайт и разобраться в коде другого человека.
Расчет стоимости за конкретную задачу. Почасовая оплата не подходит.
Смотрю ваше портфолио, отзывы. Нужно понимание, что вы надежный, ответственный исполнитель.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо перенести материалы и категории/подкатегории с Joomla! 2.5.8 + K2 v2.6.2 (все статьи опубликованы через K2) на Wordpress. При этом необходимо сохранить структуру сайта, ЧПУ статей и категорий, теги(метки) статей, изображения в статьях и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен сайт на модиксе, всего 12 страниц, уникальных 6, верстка есть, ТЗ тоже. Вид сайта каталог с поиском и фильтром. Цена вопроса -9К, срок 2 недели. Без предоплат, оплата за результат, работа на вашем хосте.Закрыт10 лет назад
Добрый день. Есть сайт который установлен на vps сервер. Нужно перенести его на другой vps который стоит дешевле. Доступі к серверам предоставлю. Важно чтобы после переноса работала отправка писем с сайта. Прошу ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Вывести товары на главной по заданным свойствам. (блок с новинками и блок с популярными товарами)Закрыт10 лет назад
Нужен скрипт или SQL-запрос для phpmyadmin, который удалит все ссылки с тегом rel="nofollow", оставляя при этом анкор. Пример: Изменить тип заказа На выходе должно быть: Изменить тип заказаВеб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
В компании яндекс директ настроены UTM метки на объявления. Необходимо сделать, чтобы в форме входящей заявки на е мэйл, помимо контактов, оставленных посетителями, отображались и utm метки, по которым приходили на ...Закрыт10 лет назад
Есть форма подписки под e-mail, которую надо заполнять вручную. Нужно сделать так, чтобы если человек залогинен в своем почтовом ящике, то в поле e-mail автоматически подставлялось это поле. Пример такой реализации я ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен человек который хорошо разбирается php и wordpress. Необходимо внести некоторые коррективы в существующих сайт. Все детали в личные сообщения.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Ищу исполнителя. Нужно решение под ключ. интересует готовое, полуготовое или самописное решение. Выслушаю все варианты. Сайт ставок на скачки. Из основного: создание забегов + участники. выставление коэфф. ...Закрыт10 лет назад