Привязка по домену и ключу

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Требуется привязка по ключу и домену на php скрипты.

Структура такая:

В файл php вставляется привязка если ключ и домен лицензия в бд есть то все отлично работает, если нет выводится текст о том что лицензия не зарегистрирована.

Есть файл config.php там через arrary (

key => "ключ"

С этого файла должен брать ключ

Домены и ключи я буду вносить самостоятельно.

PHP
10 лет назад
skeyplay
Сергей 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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