Система управления группой DNS серверов. Технология FastFlux

Нужно реализовать систему управления группой ДНС серверов, основанной на технологии Fast Flux.

Основной задачей должно быть отслеживание работы и замена мёртвых dns-серверов, или же добавление в строй новых.

Развернутая статистика, красивый дизай админ-панели(не уникальный, шаблонный), по реализации особых пожеланий нет.

Данная система будет использоваться для высоко нагруженных проектов.

Время на разработку не более месяца.

За грамотную разработку и дополнения к моему ТЗ готов хорошо платить.

Прошу в откликах на проект не писать шаблонных «Здравствуйте, я все могу, когда приступим?». Пишите по существу – как стали бы реализовывать, какие сложности видите, сколько по деньгам и по времени надо. Такие отклики будут рассматриваться В ПЕРВУЮ очередь.

Без предоплат, оплата по факту сделанной работы.