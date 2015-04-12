Дубликат сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок113 просмотров

Есть сайт, который очень нравится, необходимо сделать дубликат сайта с незначительными изменениями.

По вопросам предоставления ссылки и оценки стоимости пишите в ЛК.

10 лет назад
Pyaterkin
35 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

delweb
Тарас 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$20
1 день
Всё выполнено в полном объёме, рекомендую!
Очень хороший заказчик. Рад продолжать сотрудничество.

Заявки фрилансеров

delweb
Тарас 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад

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