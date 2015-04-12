Разработать посадочную страницу. Клиент при подключении к Wi-Fi попадает на посадочную страницу с предложением воспользоваться бесплатным интернетом после авторизации через одну из предлагаемых соц сетей. На выбор дается несколько социальных сетей (VK, Facebook, Instagram, ...
Дубликат сайта
Есть сайт, который очень нравится, необходимо сделать дубликат сайта с незначительными изменениями.
По вопросам предоставления ссылки и оценки стоимости пишите в ЛК.
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