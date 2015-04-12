Сделать контактную форму-аналог сервиса callbackhunter.com

Доброго времени суток! Нужна аналогичная примочка, только без всех псевдозаморочек с поведенческими факторами и перезвоном через 100500 секунд. Просто анлогичный по внешнему виду скрипт, который срабатывает на сайте по истечении n секунд нахождения на сайте или при приближении к значку закрытия страницы. По внешнему виду все аналогично с сервисом callbackhunter.com (мигающая трубка, форма заказа звонка при нажатии на трубку, изменение цвета).

Сроки и стоимость, вот что прошу указать в комментариях к откликам.

Прошу в откликах на проект не писать шаблонных «Здравствуйте, я все могу, когда приступим?». Пишите по существу – как стали бы реализовывать, какие сложности видите, сколько по деньгам и по времени надо. Такие отклики будут рассматриваться В ПЕРВУЮ очередь.

Без предоплат, оплата по факту сделанной работы.