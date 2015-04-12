Ребята, это именно Java, не PHP! Уже начали делать на Java, нет желания распыляться. Есть сайт Интернет-магазина, созданный на платформе storeland.ru. Данная платформа не позволяет лезть в код со стороны ...
Сделать контактную форму-аналог сервиса callbackhunter.com
Доброго времени суток! Нужна аналогичная примочка, только без всех псевдозаморочек с поведенческими факторами и перезвоном через 100500 секунд. Просто анлогичный по внешнему виду скрипт, который срабатывает на сайте по истечении n секунд нахождения на сайте или при приближении к значку закрытия страницы. По внешнему виду все аналогично с сервисом callbackhunter.com (мигающая трубка, форма заказа звонка при нажатии на трубку, изменение цвета).
Сроки и стоимость, вот что прошу указать в комментариях к откликам.
Прошу в откликах на проект не писать шаблонных «Здравствуйте, я все могу, когда приступим?». Пишите по существу – как стали бы реализовывать, какие сложности видите, сколько по деньгам и по времени надо. Такие отклики будут рассматриваться В ПЕРВУЮ очередь.
Без предоплат, оплата по факту сделанной работы.
Заявки фрилансеров
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