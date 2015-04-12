Виджет стоимости доставки для Интернет-магазина – J2EE, БД

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок76 просмотров

Ребята, это именно Java, не PHP! Уже начали делать на Java, нет желания распыляться.

Есть сайт Интернет-магазина, созданный на платформе storeland.ru. Данная платформа не позволяет лезть в код со стороны сервера. Можно использовать только то, что сайт выдает на клиентскую сторону.

В частности, при открытии страницы карточки товара, от сервера приходит информация по характеристикам товара (например, артикул).

Требуется сделать виджет (JavaScript, HTML, CSS) и web-сервис на базе Java (J2EE и т.п.), которые будут:

- на основании характеристик товара на странице сайта и города, в котором открыли страницу с товаром (запрашивать у браузера пользователя), виджет обращается к web-сервису;

- на стороне web-сервиса (который требуется написать вместе с виджетом) приложение должно обращаться по артикулу товара в БД (ее надо организовать, в данный момент она находится в процессе настройки и заполнения товарами), доставать оттуда характеристики товаров в заказе – вес и габариты;

- всю информацию о заказе (город отправителя, город получателя, габариты и вес товаров) web-сервис отправляет через сторонний API на сервер транспортной компании (например, edostavka.ru – на сайте можно найти описание их API) и получает от него ответ о стоимости доставки данного заказа;

- отображать в виджете на странице карточки товара полученную информацию о стоимости доставки данного заказа в данный населенный пункт, а также какими транспортными компаниями (перечень заранее заводится).

В результат входит:

1. Виджет на сайте, оформленный, отображающий информацию о нескольких способах доставки (самовывоз, доставка курьером) несколькими компаниями (как минимум 2-3) и городе получателя. Виджет должен быть как в карточке товара, так и в Корзине при оформлении заказа (уже с возможностью выбрать способ доставки).

2. Web-приложение на отдельном хостинге (желательно бесплатным или минимально платным) с некоторым оговоренным web-интерфейсом. В данный момент идет разработка другого приложения, можно попробовать разместиться на этом же сервере.

3. Простенькая БД, которая будет хранить информацию о габаритах товаров с возможностью оперативного обновления этой информации вручную (через импорт файла с множеством товаров, например, csv или Excel) и проверке данных о любом товаре по его артикулу через понятный интерфейс.

4. Полная передача исходного кода и библиотек, логинов и паролей на хостинги и БД, чтобы можно было дорабатывать в дальнейшем (скорее всего с вашей же помощью).

Задача непростая, но грамотному специалисту вполне по зубам. По бюджету открыт для предложений (пока ориентируюсь на 5-10 тысяч рублей). Без предоплат, только безопасная сделка или постоплата.

Прошу в откликах на проект не писать шаблонных "Здравствуйте, я все могу, когда приступим?". Пишите по существу – как стали бы реализовывать, какие сложности видите, сколько по деньгам и по времени надо. Такие отклики будут рассматриваться В ПЕРВУЮ очередь.

При успешной реализации этого проекта предлагаю следующий – его логическое продолжение.

CSSHTMLJavaJavaScriptPHP
10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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