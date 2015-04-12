Нужен скрипт для форума phpbb 3. Подробное ТЗ по ссылке: yadi.sk/d/muiy2LYJfso4J Цену и сроки пишите сразу.
Виджет стоимости доставки для Интернет-магазина – J2EE, БД
Ребята, это именно Java, не PHP! Уже начали делать на Java, нет желания распыляться.
Есть сайт Интернет-магазина, созданный на платформе storeland.ru. Данная платформа не позволяет лезть в код со стороны сервера. Можно использовать только то, что сайт выдает на клиентскую сторону.
В частности, при открытии страницы карточки товара, от сервера приходит информация по характеристикам товара (например, артикул).
Требуется сделать виджет (JavaScript, HTML, CSS) и web-сервис на базе Java (J2EE и т.п.), которые будут:
- на основании характеристик товара на странице сайта и города, в котором открыли страницу с товаром (запрашивать у браузера пользователя), виджет обращается к web-сервису;
- на стороне web-сервиса (который требуется написать вместе с виджетом) приложение должно обращаться по артикулу товара в БД (ее надо организовать, в данный момент она находится в процессе настройки и заполнения товарами), доставать оттуда характеристики товаров в заказе – вес и габариты;
- всю информацию о заказе (город отправителя, город получателя, габариты и вес товаров) web-сервис отправляет через сторонний API на сервер транспортной компании (например, edostavka.ru – на сайте можно найти описание их API) и получает от него ответ о стоимости доставки данного заказа;
- отображать в виджете на странице карточки товара полученную информацию о стоимости доставки данного заказа в данный населенный пункт, а также какими транспортными компаниями (перечень заранее заводится).
В результат входит:
1. Виджет на сайте, оформленный, отображающий информацию о нескольких способах доставки (самовывоз, доставка курьером) несколькими компаниями (как минимум 2-3) и городе получателя. Виджет должен быть как в карточке товара, так и в Корзине при оформлении заказа (уже с возможностью выбрать способ доставки).
2. Web-приложение на отдельном хостинге (желательно бесплатным или минимально платным) с некоторым оговоренным web-интерфейсом. В данный момент идет разработка другого приложения, можно попробовать разместиться на этом же сервере.
3. Простенькая БД, которая будет хранить информацию о габаритах товаров с возможностью оперативного обновления этой информации вручную (через импорт файла с множеством товаров, например, csv или Excel) и проверке данных о любом товаре по его артикулу через понятный интерфейс.
4. Полная передача исходного кода и библиотек, логинов и паролей на хостинги и БД, чтобы можно было дорабатывать в дальнейшем (скорее всего с вашей же помощью).
Задача непростая, но грамотному специалисту вполне по зубам. По бюджету открыт для предложений (пока ориентируюсь на 5-10 тысяч рублей). Без предоплат, только безопасная сделка или постоплата.
Прошу в откликах на проект не писать шаблонных "Здравствуйте, я все могу, когда приступим?". Пишите по существу – как стали бы реализовывать, какие сложности видите, сколько по деньгам и по времени надо. Такие отклики будут рассматриваться В ПЕРВУЮ очередь.
При успешной реализации этого проекта предлагаю следующий – его логическое продолжение.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать массовое добавление и/или изменение тегов в Wordpress. Настройки: максимальное кол-во тегов к посту, настройка расписания (например в месяц нужно добавлять по 55 тегов случайно, по случайному расписанию) и максимальное ...Закрыт10 лет назад
Есть сайт, который очень нравится, необходимо сделать дубликат сайта с незначительными изменениями. По вопросам предоставления ссылки и оценки стоимости пишите в ЛК.Завершен10 лет назад
- $55
Разработать посадочную страницу. Клиент при подключении к Wi-Fi попадает на посадочную страницу с предложением воспользоваться бесплатным интернетом после авторизации через одну из предлагаемых соц сетей. На выбор дается несколько социальных сетей (VK, Facebook, Instagram, ...Закрыт10 лет назад
- $20
Нужен парсер spravker.ru по городу, не всего справочника(!!!). Категория;Название фирмы;Телефон;Сайт Возможность пропускать не интересующиеся категории. Без дублей, в csv.Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Требуется привязка по ключу и домену на php скрипты. Структура такая: В файл php вставляется привязка если ключ и домен лицензия в бд есть то все отлично работает, если нет выводится текст о ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Добрый день. Требуется разработка калькулятора он-лайн расчета стоимости столешницы из искусственного камня и интеграция его на сайт (статичный сайт на HTML+CSS без CMS). Пример нужного калькулятора можно посмотреть здесь: http://www.unicapietra.ru/calculator.html Данный ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Необходимо вставить скрипт подписки для сбора контактных данных на сайт vsetreningi.kz Я попытался вставить бесплатный скрипт http://vsetreningi.kz/index.html - но что то не получается. Нужно либо его правильно вставить, либо ...Завершен10 лет назад
Нормализовать сломанный функционал: Выгрузка товаров на сайт. Подправить форму обратного сообщения. На главной странице сделать банер. Программисту надо будет залезть на сайт и разобраться в коде другого ...Закрыт10 лет назад
Необходимо перенести материалы и категории/подкатегории с Joomla! 2.5.8 + K2 v2.6.2 (все статьи опубликованы через K2) на Wordpress. При этом необходимо сохранить структуру сайта, ЧПУ статей и категорий, теги(метки) статей, изображения в статьях и ...Завершен10 лет назад