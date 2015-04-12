Нужен программист хорошо знающий движок на Webasyst, задача прикрутить новую верстку к существующему сайту + некоторые мелочи реализовать новые фишки. Детали в личку. Прошу не тратить мое и ваше время, если вы не работали с этим движком просьба не писать.

Прошу в откликах на проект не писать шаблонных «Здравствуйте, я все могу, когда приступим?». Пишите по существу – как стали бы реализовывать, какие сложности видите, сколько по деньгам и по времени надо. Такие отклики будут рассматриваться В ПЕРВУЮ очередь.

Без предоплат, оплата по факту сделанной работы.

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