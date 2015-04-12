Написать скрипт инвайтер в группу гугл плюс

написать скрипт инвайтер в групу гугл плюс, здесь есть функция пригласить участников. Нужно автоматизировать.

кнопка пригласить участников справа в верху https://plus.google.com/u/0/communities/108119794062564433137

Прошу в откликах на проект не писать шаблонных «Здравствуйте, я все могу, когда приступим?». Пишите по существу – как стали бы реализовывать, какие сложности видите, сколько по деньгам и по времени надо. Такие отклики будут рассматриваться В ПЕРВУЮ очередь.

Без предоплат, оплата по факту сделанной работы.