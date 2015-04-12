Написать скрипт инвайтер в группу гугл плюс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка103 просмотра

написать скрипт инвайтер в групу гугл плюс, здесь есть функция пригласить участников. Нужно автоматизировать.

кнопка пригласить участников справа в верху https://plus.google.com/u/0/communities/108119794062564433137

Прошу в откликах на проект не писать шаблонных «Здравствуйте, я все могу, когда приступим?». Пишите по существу – как стали бы реализовывать, какие сложности видите, сколько по деньгам и по времени надо. Такие отклики будут рассматриваться В ПЕРВУЮ очередь.

Без предоплат, оплата по факту сделанной работы.

10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Информационный сайт

    Есть хост, домен, cms-wordpress, тема u-design, cайт в настоящее время разрабатывается, нужна форма регистрации с 2-мя полями только почта и номер телефона, без всяких паролей, с записью данных в базу, с проверкой айпи, ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Webasyst

    Нужен программист хорошо знающий движок на Webasyst, задача прикрутить новую верстку к существующему сайту + некоторые мелочи реализовать новые фишки. Детали в личку. Прошу не тратить мое и ваше время, если вы не работали с ...

    Webasyst
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Подключить на сайт clickjacking

    Нужно подключить clickjacking на сайт что бы узнавать id пользователя вконтакте какой заходит на сайт. https://talk.pr-cy.ru/topic/8957-kak-rabotaet-opredelenie-stranitcy-polzovatel/ вот здесь написано как это делать, но у меня к сожалению не хватает времени и знаний ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Система управления группой DNS серверов. Технология FastFlux

    Нужно реализовать систему управления группой ДНС серверов, основанной на технологии Fast Flux. Основной задачей должно быть отслеживание работы и замена мёртвых dns-серверов, или же добавление в строй новых. Развернутая статистика, красивый ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать контактную форму-аналог сервиса callbackhunter.com

    Доброго времени суток! Нужна аналогичная примочка, только без всех псевдозаморочек с поведенческими факторами и перезвоном через 100500 секунд. Просто анлогичный по внешнему виду скрипт, который срабатывает на сайте по истечении n секунд нахождения на сайте ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Виджет стоимости доставки для Интернет-магазина – J2EE, БД

    Ребята, это именно Java, не PHP! Уже начали делать на Java, нет желания распыляться. Есть сайт Интернет-магазина, созданный на платформе storeland.ru. Данная платформа не позволяет лезть в код со стороны ...

    CSSHTMLJavaJavaScriptPHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Массовое добавление и/или изменение тегов в Wordpress

    Необходимо сделать массовое добавление и/или изменение тегов в Wordpress. Настройки: максимальное кол-во тегов к посту, настройка расписания (например в месяц нужно добавлять по 55 тегов случайно, по случайному расписанию) и максимальное ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дубликат сайта

    Есть сайт, который очень нравится, необходимо сделать дубликат сайта с незначительными изменениями. По вопросам предоставления ссылки и оценки стоимости пишите в ЛК.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Хотспот с логином через соц. сеть

    $55

    Разработать посадочную страницу. Клиент при подключении к Wi-Fi попадает на посадочную страницу с предложением воспользоваться бесплатным интернетом после авторизации через одну из предлагаемых соц сетей. На выбор дается несколько социальных сетей (VK, Facebook, Instagram, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад