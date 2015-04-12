Платная доска объявлений

Интересует стоимость создания платной доски объявлений со следующими функциями:

1. Личный кабинет для пользователя, прошедшего модерацию.

2. Возможность пользователю вести свой блог.

3. При регистрации пользователь вводит информацию о местонахождении своего магазина которая отображается на общей карте на сайте.

4. Отдельная страница отображения магазинов по городам, открывается через строку поиска на главной странице.

5. Возможность платного размещения своего логотипа на главной странице по месяцам.

6. Абонентская плата за нахождение в базе магазинов пользователей.

Дизайн уже продуман на основе wp шаблона.

По сути будет 7 страниц

Главная,

Статьи от авторизованных,

Модерируемые отзывы неавторизованных,

Добавить\отредактировать статью

Профиль пользователя\Страница регистрации

Страница аукциона рекламных мест

Страница поиска магазина с отображением на карте.

В проект ничего не добавляется. Связываемся с теми кто пишет ориентировочную цену. Оплата поэтапная. ТЗ разработано.

Примечания:

1. CMS на любое усмотрение.