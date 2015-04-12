Написать доску объявлений на InstantCMS 2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка109 просмотров

Всем привет. Нужно сделать простецкую доску объявлений на InstantCMS 2 (если есть варианты еще удобнее - предлагайте).

Нужно поставить скрипт, сделать порезать и натянуть дизайн из PSD главной страницы и страницы товара. По коддингу ничего особенного, сделать всплывающее окно с правилами, прикрутить комментирование от disqus, шаблон должен быть адаптивным. ну и естественно seo-френдли.

10 лет назад
diremezov
Дмитрий 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров