Написать доску объявлений на InstantCMS 2

Всем привет. Нужно сделать простецкую доску объявлений на InstantCMS 2 (если есть варианты еще удобнее - предлагайте).

Нужно поставить скрипт, сделать порезать и натянуть дизайн из PSD главной страницы и страницы товара. По коддингу ничего особенного, сделать всплывающее окно с правилами, прикрутить комментирование от disqus, шаблон должен быть адаптивным. ну и естественно seo-френдли.