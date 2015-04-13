Разработка сайта на Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок134 просмотра

Необходим сделать простенький сайт на женскую тематику, новости + справочная информация (магазины ,роддома, клиники). Есть готовая верстка сайта. Необходимо натянуть её на drupal. Доработать необходимый функционал: лента новостей, вывод карточек компаний(справочная информация) и пр. Сроки разработки до 20-21 апреля. Сразу указывайте цену проекта.

Drupal
10 лет назад
Belyi92
Игорь 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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