Нужно сделать плагин быстрого заказа. CMS NopCommerce. Можно сделать на PHP. В карточке товара рядом с кнопкой КУПИТЬ должна быть кнопка "Купить в 1 клик". При нажатии на вторую кнопку должно ...
Создание слайдера
На сайте http://dess86.tmweb.ru/ нужно заменить или доработать слайдер:
Слайдер должен листать так, как здесь: http://s-d-g.ru/
Как вы видите на слайдере отображается помимо первого слайда, еще часть второго слайда (под серым фоном).
Также перелистывание должно быть автоматически с интервалом 4 сек.
Скорее всего это легче всего сделать с помощью карусели.
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