Создание слайдера

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На сайте http://dess86.tmweb.ru/ нужно заменить или доработать слайдер:

Слайдер должен листать так, как здесь: http://s-d-g.ru/

Как вы видите на слайдере отображается помимо первого слайда, еще часть второго слайда (под серым фоном).

Также перелистывание должно быть автоматически с интервалом 4 сек.

Скорее всего это легче всего сделать с помощью карусели.

10 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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