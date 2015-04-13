Перенос сайта на Ruby на VPS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки117 просмотров

Необходимо перенести сайт, написанный на Ruby с одного сервера на другой.

Ruby
10 лет назад
pavelk89
Павел 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров