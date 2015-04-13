Требуется переделать модуль оплаты Onpay.ru для компонента интернет-магазина VirtueMart 2.х.х. CMS Joomla 3.0 http://onpaysolutions.ru/joomla-virtuemart-payment-module/ для старой версии VirtueMart 1.9 CMS Joomla 1.5 Прошу в откликах на проект не ...
Перенос сайта на Ruby на VPS
Необходимо перенести сайт, написанный на Ruby с одного сервера на другой.
Заявки фрилансеров
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