Нужно починить сайт

Нужно сделать дизайн и собрать сайт на WIX. Нужен дизайнер, который умеет делать "вкусные" макеты на стандартных блоках на WIX или Tilda. У нас имеется примерная структура и тексты для сайта. Тематика: услуги по массажу. Сайт на английском языке. Ваша ...