Нужно починить сайт

Необходимо внести несколько правок в сайт zolotye-stranicy.info а так же настроить сайт для мобильных устройств. Техзадание в прикрепленном файле. Указывайте ваши цены и сроки.
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Что-то не так сделали в админке сайта и он "рассыпался". Срочно нужна помощь по восстановлению сайта в прежний вид. https://rek-times.ru/
Сайт сделан на MODX
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