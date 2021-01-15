Сделать сайт для аренды кальянов.

Сдаем кальяны в аренду, нужно сделать сайт, чтобы человек видел цену, все виды кальянов, вкусы табака и тд. Также нужно реализовать обратный звонок, чтобы пользователь оставлял номер телефона, а мы ему перезванивали.(Дизайн не сильно важен-главное показать все основное заказчикам)

Пишите и предлагайте свои идеи, способы реализации.

Сроки: есть 2 месяца в запасе.

Бюджет утверждаете сами.

Подробности хочу обсудить в личных сообщениях(т.к не совсем понимаю некоторые моменты).