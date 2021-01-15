Создать сайт аналог

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Сайты «под ключ»Закрыт28 заявок1947 просмотров
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Коллеги, есть сайт на Русском и Турецком языке. Нужно сделать аналогичный сайт с другим дизайном, а наполнение оставить таким же, заменив адреса фамилии контакты и частично описание.

Ссылка на сайт http://www.mondef.ru/ru/index.html

3 года назад
guest_16107181641122
3 года в сервисе
Был
месяц назад
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