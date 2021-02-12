Надо сделать сайт на 3 страницы, по дизайну (Figma). Сайт должен содержать 3 модальных окна каждое из которых имеет иметь форму отправки. 2 в стиле pop-up и одно с деталями о товаре, и в этом окне ...
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Нужно создать небольшой, информативный, удобный, на пару страниц сайт, посвященный барбершопу. Кто мы, что мы, фото мастеров, возможность записи на процедуры, + возможность онлайн продаж. По многим моментам нужна будет консультация - что лучше, как и т.д.
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