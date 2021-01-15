Создать нишевой онлайн-агрегатор

Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок1860 просмотров
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Здравствуйте.

Меня зовут Сергей, я уже более 10 лет занимаюсь ипотекой и всем, что с ней связано, в качестве ипотечного брокера.

Нашему рынку очень не хватает своего нишевого онлайн-агрегатора. В связи с этим я бы хотел пригласить Вас к реализации этой задачи.

По ссылке ниже достаточно подробное ТЗ и дизайн такого агрегатора. Для старта этого дизайна вполне достаточно. Если проект понравится рынку, то потом будем наводить красоту и дальше его развивать.

https://yadi.sk/d/5N8VYC20Li70ig?w=1

Если Вам интересно взяться за создание описанного выше ресурса, то надеюсь получить от Вас предложение по цене и предполагаемым срокам его разработки.

3 года назад
dembitski
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
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