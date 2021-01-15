Создать сайт под ключ

$163
Сайты «под ключ»Закрыт21 заявка1682 просмотра
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Задача

Нужно создать сайт под ключ для юристов:

1. Сделать дизайн

2. Сверстать

3. Установить в Wordpress

4. Настроить https

5. Подключить яндекс метрику и гугл аналитику

6. Зарегистрировать сайт в поисковиках гугл и яндекс

Обязательные требования

От вас

1. 3 примера рабочих сайта

2. 5+ отзывов

3. Работа по безопасной сделки или пост оплате

3 года назад
shalamov-pavel
Павел 
24 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
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