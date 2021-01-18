Необходимо сделать сайт с фокус групп и со статистикой ответов

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Экономическая целесообразность - подготовка благодатной почвы по плавной пересадке предпринимателей из одного вазона рынка в другой. Что, при правильном подходе к делу, позволит в  финальной стадии строительства уже выйти к решению вопроса о наполненности объекта продавцами и покупателями. А не начинать этим заниматься только по завершению постройки.

3 года назад
BuzZzZ
51 годУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад