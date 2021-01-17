Сделать Лендинг для продажи Тортиков на заказ.

Проект есть, нужно доработать Есть ТЗ Оставляйте Телеграм
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Здравствуйте. Нужно сделать прототип, дизайн и верстку одностраничника.
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