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Сдать тест по сантехминимуму. Профессия - кастелянша. Изучить теоритеческий материал. И сдать тест. Есть 3 попытки. Сдать желательно с первой.
Контрольные, Задачи и Тесты4 заявки
Закрыт
4 года назад
Сдать тест по сантехминимуму. Профессия - кастелянша. Изучить теоритеческий материал. И сдать тест. Есть 3 попытки. Сдать желательно с первой.
Разработать макет и дизайн визитки для мыла ручной работы на заказ.
Здравствуйте. Нужно сделать прототип, дизайн и верстку одностраничника.
У меня есть много фотографий торта с разных ракурсов. Мне нужно выбрать 2 самые лучшие и обработать.Сделать шикарный фон, чтобы фото смотрелось супер вкусно и дорого. Убрать косяки, если они есть,возможно добавить какие-то детали, для ...
Поменять фон, отредактировать недостатки, цвет. Возможно добавить какую-то деталь для композиции.