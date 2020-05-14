У меня есть много фотографий торта с разных ракурсов. Мне нужно выбрать 2 самые лучшие и обработать.Сделать шикарный фон, чтобы фото смотрелось супер вкусно и дорого. Убрать косяки, если они есть,возможно добавить какие-то детали, для ...