Samoylowa

Оксана Samoylowa

 
37 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

vishenka-ai
Алина 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
$3
9 баллов
5 лет назад
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Хороший заказчик, рекомендую.
Отличная работа! Рекомендую всем! Быстро, качественно! Буду обращаться еще!
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