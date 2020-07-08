Обработать фото

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Закрыт11 заявок315 просмотров

У меня есть много фотографий торта с разных ракурсов. Мне нужно выбрать 2 самые лучшие и обработать.Сделать шикарный фон, чтобы фото смотрелось супер вкусно и дорого. Убрать косяки, если они есть,возможно добавить какие-то детали, для композиции. 

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