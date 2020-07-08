Есть изображение, на нем нужно вместо белого фона сделать прозрачный фон, с градиентной прозрачностью на тени и на границах объекта. Сделать нужно это так, чтобы потом это изображение можно было наложить на любой фон ...
Обработать фото
У меня есть много фотографий торта с разных ракурсов. Мне нужно выбрать 2 самые лучшие и обработать.Сделать шикарный фон, чтобы фото смотрелось супер вкусно и дорого. Убрать косяки, если они есть,возможно добавить какие-то детали, для композиции.
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