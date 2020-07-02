Обработать фотографии через Teorex InPaint

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Закрыт15 заявок535 просмотров

Нужно обработать 5700 фотографий. Удалить надпись. На обработку каждой уходит около 15 секунд.

5 лет назад
Drude
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
22 года
5 лет в сервисе
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5 лет назад
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28 лет
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Ксения
 
29 лет
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Егор
 
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5 лет в сервисе
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3 года назад
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23 года
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Вера
 
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5 лет назад

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