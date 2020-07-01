Нужна помощь в оформлении визуала для Инстаграм (не шаблоны из рамочек) Оформить ленту из уже имеющихся фотографий, красиво их замиксовать (фотографии личные предоставлю) на 30 постов Предоставить несколько вариантов (2-3)
Вставка для Магазина
Нужно сделать вставку для магазинов, фото что нужно прикрепляю.
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