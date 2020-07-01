Визуал в Инстаграм

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт12 заявок775 просмотров

Нужна помощь в оформлении визуала для Инстаграм (не шаблоны из  рамочек)

Оформить ленту из уже имеющихся фотографий, красиво их замиксовать (фотографии личные предоставлю) на 30 постов

Предоставить несколько вариантов (2-3)

5 лет назад
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