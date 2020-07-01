Обработать фото для соц. сетей

Нужно сделать фото в едином стиле (убрать засвет, тени, желтизну) и поставить ватермарк. Во вложении пример из 5 фотографии, которые нужно будет привести в единый стиль. Ватермарк ставим не шаблонно, а на отдельные участки руки.

Общий объем фото = 156

В идеале вижу исполнителя с опытом оформления фото и насмотренности в бьюте сфере.