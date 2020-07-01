Я начинающий фотограф/ретушёр Ищу постоянную работу по обработке фото - Продвинутый пользователь Adobe Photoshop, Camera Raw, Adobe Lightroom; - работа в сжатые сроки; - ретушь предметной фотографии (обтравка, устранение дефектов, цветокоррекция); ...
Вырезать вставить
Вставить лицо из первого фото во второе
Выбранный исполнитель
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