Работа с картинками для интернет магазина

Необходимо добавить некоторые элементы к изображениям товара. Например крючки.

Исходники, PSD файлы, все имеется.

В общей сложности необходимо сделать 10000-20000 картинок. В принципе работа постоянная. Есть что и другого творить. Оплата - за пакет готовых картинок. Пакет можем определить в 200-500 картинок. Это не предметная съемка. Это работа с готовыми фото, ретушировать, подтирать, выводить ББ и прочее не надо.

Внизу два примера. Как надо / как было.