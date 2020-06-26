Было сделано фото в стиле "киберпанк". Мне показалось хорошей идеей использовать перегородку от старого ПК, как своеобразные киберпанк-очки. Фото получилось хорошее. Но сейчас мне кажется что эта штука на лбу выглядит довольно убого и очевидно. ...
Работа с картинками для интернет магазина
Необходимо добавить некоторые элементы к изображениям товара. Например крючки.
Исходники, PSD файлы, все имеется.
В общей сложности необходимо сделать 10000-20000 картинок. В принципе работа постоянная. Есть что и другого творить. Оплата - за пакет готовых картинок. Пакет можем определить в 200-500 картинок. Это не предметная съемка. Это работа с готовыми фото, ретушировать, подтирать, выводить ББ и прочее не надо.
Внизу два примера. Как надо / как было.
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