Обработка фотографии

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен16 заявок614 просмотров

Нужно сделать фото, фото скину в лс, данный человек будет стоять около пруда, сзади приделайте небоскребы и чтоб в небе летели птицы(на фоне закат) рядом чтоб была машина(но это не обязательно, но желательно)

Готовы работать? предлагайте цену и время а так же можете писать в лс

5 лет назад
sedmoy7
Киря 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

SEDMOY
Киря 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$10
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

Елена
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Андрей
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Кристина
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
SEDMOY
Киря 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
Александр
 
50 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Данила
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Александра
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Артем
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
81 отзыв(-5)
5 лет назад
Виктория
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Тимофей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 лет назад
Марина
 
22 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Александр
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Максим
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
5 лет назад
Филипп
 
32 года
14 лет в сервисе
Был
21 день назад
58 отзывов
5 лет назад
Ольга
 
25 лет
7 лет в сервисе
Была
месяц назад
17 отзывов
5 лет назад