Обработка фотографии

Нужно сделать фото, фото скину в лс, данный человек будет стоять около пруда, сзади приделайте небоскребы и чтоб в небе летели птицы(на фоне закат) рядом чтоб была машина(но это не обязательно, но желательно)

Готовы работать? предлагайте цену и время а так же можете писать в лс