нужно создать фотохранилище, в котором к фото будут автоматически присваиваться ключевые слова с тем, что на ней изображено
Обработка фотографии
Нужно сделать фото, фото скину в лс, данный человек будет стоять около пруда, сзади приделайте небоскребы и чтоб в небе летели птицы(на фоне закат) рядом чтоб была машина(но это не обязательно, но желательно)
Готовы работать? предлагайте цену и время а так же можете писать в лс
Выбранный исполнитель
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