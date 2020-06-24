Необходимо вырезать фон и оставить только девушку на велосипеде. Фото в лучшем качестве пришлю исполнителю.
Макет таблички на дверь
Размер таблички 510х1100мм. Вверху название кабинета: Кабинет ногтевого сервиса. Ниже перечисляются услуги: парамедицинский педикюр, обработка трещин, микозы, протезирование ногтевой пластины, уход-профилактика вросшего ногтя коррекционными системами, маникюр, моделирование ногтей (гель, полигель, акригель), коррекция ногтей. Название кабинета можно сделать прописными буквами, как слово Корчагина (подобрать шрифт), а услуги другим. Все красиво оформить, без ошибок, пробелов и плеши. Стена цвета светлой охры, как на фото. Текст цвета часов на фото. Покреативить с дизайном, возможна рамочка, какое-то оформление.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Обработка фотографий55 заявокЗакрыт5 лет назад
Компоновка фотографий с текстом. (пример указан)Обработка фотографий9 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо делать из фото, креативные изображения. Примеры есть.Обработка фотографий57 заявокЗакрыт5 лет назад
Убрать фон с фотографииОбработка фотографий13 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать пресеты в лайт рум для обработки фото на тел.Обработка фотографий39 заявокЗакрыт5 лет назад
Работа легкая. Нужно по названию товара найти 3 разных фотографии (на белом фоне, без водных знаков). Все. Товаров много. Нужна адекватная цена за поиск (1 фото = ??? руб). Ребята, те что ...Обработка фотографий95 заявокЗакрыт5 лет назад
- $30
Нужно обработать фото текстОбработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
Выполнить ретушь кожи (не замыленное лицо), цветокоррекция (выровнять по балансу белого, равномерный тон кожи, естественный оттенок). Светлое и контрастное фото.Обработка фотографий129 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Нам Предстоит покраска дома из бруса, и что бы не ошибиться с цветовой гаммой, решила обратиться сюда за подбором колористики и краски дома.Обработка фотографий23 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $8
Необходимо сделать ретушь 3-х фото людей для сайта. Каждое фото в 2-х размерах + 1 чб фото. Детали в аттаче. Выбираю по стоимости и отзывам. Сделать нужно сегодня до вечера.Обработка фотографий12 заявокЗакрыт5 лет назад