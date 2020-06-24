Макет таблички на дверь

Размер таблички 510х1100мм. Вверху название кабинета: Кабинет ногтевого сервиса. Ниже перечисляются услуги: парамедицинский педикюр, обработка трещин, микозы, протезирование ногтевой пластины, уход-профилактика вросшего ногтя коррекционными системами, маникюр, моделирование ногтей (гель, полигель, акригель), коррекция ногтей. Название кабинета можно сделать прописными буквами, как слово Корчагина (подобрать шрифт), а услуги другим. Все красиво оформить, без ошибок, пробелов и плеши. Стена цвета светлой охры, как на фото. Текст цвета часов на фото. Покреативить с дизайном, возможна рамочка, какое-то оформление.