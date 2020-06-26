Ищем фото-дизайнера для обработки интерьерных фото в raw Capture 1, PS

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт14 заявок860 просмотров

Ищем фото-дизайнера для обработка интерьерных фото в raw с помощью программ:  Capture One и PS 

Задачи:

Цветокор

Кроп

Удаление лишних деталей на фото 

Приведение фото к заданным параметрам

и пр.

От вас примеры работ: было -> стало

Стоимость за обработку: 1 шт. в raw и 1 шт. hdr 

5 лет назад
guest_15932553231863
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