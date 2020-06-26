Нужно повторить фотографию, желательно 1 к 1, фото вам скину в лс.
Ищем фото-дизайнера для обработки интерьерных фото в raw Capture 1, PS
Ищем фото-дизайнера для обработка интерьерных фото в raw с помощью программ: Capture One и PS
Задачи:
Цветокор
Кроп
Удаление лишних деталей на фото
Приведение фото к заданным параметрам
и пр.
От вас примеры работ: было -> стало
Стоимость за обработку: 1 шт. в raw и 1 шт. hdr
Заявки фрилансеров
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