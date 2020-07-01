Обработать фото в стиле киберпанк

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен17 заявок988 просмотров

Было сделано фото в стиле "киберпанк". Мне показалось хорошей идеей использовать перегородку от старого ПК, как своеобразные киберпанк-очки. Фото получилось хорошее. Но сейчас мне кажется что эта штука на лбу выглядит довольно убого и очевидно. В общем задача - из вот этой перегородки сделать нормальные киберпанк очки, чтобы хорошо сочетались по стилистике с фото. Как именно вы будете это делать - неважно. Можно либо изменить эту перегородку (дорисовать элементы, изменить форму). Либо просто сделать новые очки. Либо наложить поверх этих какие-то другие. В общем не суть важно, главное чтобы смотрелось стильно и прикольно. Чтобы никто не догадался что это перегородка от ПК. Но и слишком нереалистичными и перегруженными очки тоже делать не стоит. Хотя, если это будет в итоге хорошо выглядеть, то окей. Фото прилагаю.

5 лет назад
guest_15933559354814
5 лет в сервисе
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5 лет назад

Выбранный исполнитель

Tatiana007
Татьяна 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$10
2 дня
Escrow
Все отлично, спасибо за работу)
Отличный заказчик! Оплата безопасным платежом, всегда на связи, точно ставит задачу. Было приятно поработать. Обращайтесь еще!

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