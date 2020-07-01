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Обработать фото в стиле киберпанк
Было сделано фото в стиле "киберпанк". Мне показалось хорошей идеей использовать перегородку от старого ПК, как своеобразные киберпанк-очки. Фото получилось хорошее. Но сейчас мне кажется что эта штука на лбу выглядит довольно убого и очевидно. В общем задача - из вот этой перегородки сделать нормальные киберпанк очки, чтобы хорошо сочетались по стилистике с фото. Как именно вы будете это делать - неважно. Можно либо изменить эту перегородку (дорисовать элементы, изменить форму). Либо просто сделать новые очки. Либо наложить поверх этих какие-то другие. В общем не суть важно, главное чтобы смотрелось стильно и прикольно. Чтобы никто не догадался что это перегородка от ПК. Но и слишком нереалистичными и перегруженными очки тоже делать не стоит. Хотя, если это будет в итоге хорошо выглядеть, то окей. Фото прилагаю.
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