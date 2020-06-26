Отрисовать в канве, оформить и опубликовать 300 пинов в Pinterest

Ищу контент-менеджера для работы с Pinterest. Опыт работы с этой соцсетью приветствуется.

Наши тематики:

-Алкоголь и коктейли

-Дизайн интерьера и стройка

-Деньги и бизнес

Что нужно делать:

1. Отрисовать картинку пина в канве (картинка+крутой заголовок на ней, пример: http://prntscr.com/t7sfkp )

2. Составить заголовок и описание пина (научу)

3. Опубликовать получившийся пин.

Требуемые навыки:

-умение работать с yandex.wordstat

-чувство стиля, чтобы отрисовывать красивые пины

-хотябы базовое понимание что такое пинтерест.

Объем работы: 300 пинов.

Ставка 10р\пост, соответственно ваша 3000р за весь объем. Если хорошо справитесь, будем работать дальше на постоянке.

Вы подходите, если:

1. всегда онлайн, компьютер не ломается, интернет не пропадает

2. нормально реагируете на критику

3. легко обучаетесь новому

Для отклика, напишите о себе и своем опыте и будьте готовы к тестовому заданию: отрисуйте пожалуйста несколько вариантов пинов для этой статьи (с разными картинками и заголовками на ней): https://alcofan.com/kak-sdelat-sidr-iz-vishni.html , размер картинки пина 1000х1500px.