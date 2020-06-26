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Отрисовать в канве, оформить и опубликовать 300 пинов в Pinterest
Ищу контент-менеджера для работы с Pinterest. Опыт работы с этой соцсетью приветствуется.
Наши тематики:
-Алкоголь и коктейли
-Дизайн интерьера и стройка
-Деньги и бизнес
Что нужно делать:
1. Отрисовать картинку пина в канве (картинка+крутой заголовок на ней, пример: http://prntscr.com/t7sfkp )
2. Составить заголовок и описание пина (научу)
3. Опубликовать получившийся пин.
Требуемые навыки:
-умение работать с yandex.wordstat
-чувство стиля, чтобы отрисовывать красивые пины
-хотябы базовое понимание что такое пинтерест.
Объем работы: 300 пинов.
Ставка 10р\пост, соответственно ваша 3000р за весь объем. Если хорошо справитесь, будем работать дальше на постоянке.
Вы подходите, если:
1. всегда онлайн, компьютер не ломается, интернет не пропадает
2. нормально реагируете на критику
3. легко обучаетесь новому
Для отклика, напишите о себе и своем опыте и будьте готовы к тестовому заданию: отрисуйте пожалуйста несколько вариантов пинов для этой статьи (с разными картинками и заголовками на ней): https://alcofan.com/kak-sdelat-sidr-iz-vishni.html , размер картинки пина 1000х1500px.
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