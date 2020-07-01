Ретушь фото интерьера

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Закрыт58 заявок1043 просмотра

Нужно обработать 20 фото интерьера и сервировки обеденного стола.

Требуется устранение мелких недостатков, складок, кое-где исправить линию горизонта, возможно цветокоррекция. 

Хочется, чтобы фотографии смотрелись привлекательно и «вкусно» 

5 лет назад
margarita_pm
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