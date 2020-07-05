Здравствуйте! Нужно сделать значительные изменения на фотографиях, а именно: 1. Сделать фотографии слегка мрачными 2. Удалить современные здания на заднем фоне 3. Закрасить зелёные узоры на беседке и воротах в красный. Крышу ...
Ретушь фотографий
Надо отретушировать 25 фотографий.
Сколько будет стоить?
Сколько за 1 и за 2 вариант?
Сроки?
Пример прикрепляю.
Заявки фрилансеров
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