Ретушь фотографий

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Закрыт94 заявки2596 просмотров

Надо отретушировать 25 фотографий. 

Сколько будет стоить?

Сколько за 1 и за 2 вариант? 

Сроки? 

Пример прикрепляю.  

5 лет назад
DeniAleksandrovi
Денис 
43 года
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Был
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Заявки фрилансеров

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