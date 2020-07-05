Обработка фотографий

Здравствуйте! Нужно сделать значительные изменения на фотографиях, а именно:

1. Сделать фотографии слегка мрачными

2. Удалить современные здания на заднем фоне

3. Закрасить зелёные узоры на беседке и воротах в красный. Крышу в беседке и черепицу на воротах тоже закрасить в красный, как столбы в беседке. Всё должно быть однотонным.

4. Удалить колокол в беседке

5. На фото с красными глазами, белок глаза закрасить в чёрный

6. На фотографиях с фиолетовыми глазами, растянуть линзу на весь глаз (как склеры)

7. На фото с фонтаном, нужно вырезать человека и перенести его на водопад. Человек должен стоять на воде. Водопад можете выбрать на своё усмотрение.