Обработка фотографий

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен5 заявок351 просмотр

Здравствуйте! Нужно сделать значительные изменения на фотографиях, а именно:

1. Сделать фотографии слегка мрачными

2. Удалить современные здания на заднем фоне

3. Закрасить зелёные узоры на беседке и воротах в красный. Крышу в беседке и черепицу на воротах тоже закрасить в красный, как столбы в беседке. Всё должно быть однотонным. 

4. Удалить колокол в беседке 

5. На фото с красными глазами, белок глаза закрасить в чёрный 

6. На фотографиях с фиолетовыми глазами, растянуть линзу на весь глаз (как склеры)

7. На фото с фонтаном, нужно вырезать человека и перенести его на водопад. Человек должен стоять на воде. Водопад можете выбрать на своё усмотрение. 

5 лет назад
guest_15733726309772
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

bez_mandata
Филипп 
32 года
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5 лет назад
$28
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Лучший дизайнер фото марта
#1
Обработка фотографий
bez_mandata
Филипп 
32 года
14 лет в сервисе
Был
21 день назад
5 лет назад

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