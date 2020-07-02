Дофотошопить кусок воды на фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен17 заявок521 просмотр

Есть фото, относительно хорошего разрешения, мне нужно дофотошопить туда воду, и сделать это качественно, потому что все это будет в дальнейшем распечатываться.

1. Это то, что есть сейчас

2. Тот кусок который нужен мне

5 лет назад
Dementia_vikko
Виктория 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

Valiaa
24 года
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год назад
5 лет назад
$2
1 день
Escrow
Валентина все сделала отлично и очень оперативно, все пожелания были учтены. Очень рекомендую данного исполнителя.
Очень довольна нашим сотрудничеством! Понятная постановка задачи, быстрая оплата! Отличный заказчик и приятный в общении человек.

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