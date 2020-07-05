Цветокоррекция и ретушь фото

Здравствуйте. Ищу ретушера на постоянное сотрудничество, чтобы обработка была макимально похожа на мою. Подскажите Ваши расценки на фото. Меня интересует обработка, как в моём портфолио https://www.instagram.com/alla.azarnikova

Сейчас сезон лаванды и у меня есть что обрабатывать:)

Цвет кор, кадрирование, ретушь кожи (можно без частотки, но мимику лица оставлять и минимизировать морщины и дефекты кожи), пластика тела

Если нужно - у меня есть экшены в фотошоп, которыми пользуюсь