Заменить фон у фото. И не одно.

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Закрыт25 заявок402 просмотра

﻿Добрый день! Нужно заменить фон на фото. Работа постоянная. 

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