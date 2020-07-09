Создать шаблон для бесконечной ленты в инстаграм

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен9 заявок632 просмотра

Нужно оформить в индивидуальном стиле ленту в инстаграм (бесконечная лента), требуется один шаблон, хочется чтобы стилистика сайта и группы пересекались, детали в личные сообщения

бюджет как в заявлении 

5 лет назад
Kusko1302
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Sayanara
29 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
$3
1 день
Escrow
Хороший специалист, работа выполнена) результатом доволен, советую
Рекомендую данного заказчика,было приятно сотрудничать.

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