Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу:
Создать шаблон для бесконечной ленты в инстаграм
Нужно оформить в индивидуальном стиле ленту в инстаграм (бесконечная лента), требуется один шаблон, хочется чтобы стилистика сайта и группы пересекались, детали в личные сообщения
бюджет как в заявлении
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