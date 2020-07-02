Фото товара

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт7 заявок389 просмотров

Необходимо сделать от 6 до 10 фотографий товара:

- на белом\зеленом\синем фоне

-- вырезать фон и предоставить фото товара на прозрачном фоне в формате png

5 лет назад
tonykey
Тони 
42 года
9 лет в сервисе
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5 лет назад

Заявки фрилансеров

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Евгений
 
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Александр
 
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